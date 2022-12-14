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Giriş Tarihi: 15.12.2022

İhraç çiçekler Bulgar sınırında 40 saattir bekliyor

İhraç çiçekler Bulgar sınırında 40 saattir bekliyor
Antalya'daki kesme çiçek ihracatının genel ihracattan yüzde 60'lık pay aldığını belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, sınır kapısında Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar yaşandığını aktararak, "Özellikle TIR'ların sınırda beklemesi, sektörümüze ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Bu sıkıntı, tamamen Bulgaristan'daki problemlerden kaynaklanıyor. Ticaret Bakanlığı'mız bu konuda çok aktif çalışmalar yapıyor. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat sonuçta tam olarak bize bağımlı olmayan nedenlerden dolayı bu sıkıntı devam ediyor. TIR'larda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız arıyor. 56 saat diyenler var. Bazı TIR'ların 70 saat beklediklerini biliyorum. Ama genel olarak bakıldığında 40 saat en az bekleme süresi. Bu da 1,5 hatta 2 güne yakın bir rakam demek. İhracatta da raf ömrü olan bir ürün çiçek ve bizi olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

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İhraç çiçekler Bulgar sınırında 40 saattir bekliyor
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