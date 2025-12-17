İki adreste ele geçirdiler… Çelik yelek bile bulundu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü; Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla olası suçlara darbe vurdu. Çok sayıda silahın saklandığı saptanan iki adrese baskın yapan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; A.A. (50) isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir uzun namlulu tabanca, dört ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, yedi şarjör, 207 mermi, 16 tüfek kartuşu, bir çelik yelek ve üç kumar makinesi ele geçirildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.