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Giriş Tarihi: 5.2.2022

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü

AA
İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü
Sinop Durağan'da, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D., tabancayla vuruldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim K. ve Şerafettin K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay D. ise ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü
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