İki ay önce dünyaya getirdiği bebeğini pencereden attı: Bebek olay yerinde feci şekilde öldü!

Diyarbakır'daki korkunç olay sabah saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşandı. İki ay önce doğum yapan bir kız bebek dünyaya getiren anne N.E.'nin bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. N.E. bugün sabah saatlerinde yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

Gözü dönmüş anne, bu sırada beşiğinde duran iki aylık bebeğini kucağına ayarak yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresine yöneldi. Anne N.E., kucağında ağlayan bebeği evin penceresinden boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerinde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eve çıkan polis, anne N.E.'yi gözaltına aldı. Bebek otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, anne ifade alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.