İki bakanlıktan ortak proje! ’Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’ kurulacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptıkları görüşmede organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadeleyi daha da güçlendirecek, "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından Adalet Bakanı Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

'DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ'

Çiftçi, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projemizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda her türlü suç unsuruna karşı kurumlar arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıdıklarını belirten Çiftçi, dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanları seferber ederek mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

BAKAN GÜRLEK'TEN 'EŞGÜDÜM VE KARARLILIK' MESAJI

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladıkları projeyi görüştük.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır.

Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.