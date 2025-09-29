İki can tek yürek

Trabzon'da yaşayan Ferhat ve Nuray Sansar çiftinin hayatı, iki oğullarına konulan ağır teşhisle değişti. 10 yaşındaki Yavuz Berkay'a 6 yaşında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu. Kısa süre sonra 6 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren'in de aynı hastalığı taşıdığı belirlendi. Dünyada nadir görülen bu hastalık yüzünden kasları günden güne zayıflayan iki kardeş, tedavi olabilmek için destek bekliyor.Çocuklarının yaşadığı zorlukları gözyaşlarıyla anlatan anne Anne Nuray Sansar, "Bu doğuştan gelen bir hastalık ama sonradan ortaya çıkıyor. Oğullarım yürümeye başladığında sevinçten havalara uçmuştum. Ama birkaç yıl içinde sürekli düşmeye başladığını fark ettim. Önce küçük şeylerdi, sonra merdivenleri çıkamaz oldular. Şimdi ise okul yolunda, parkta, hatta ev içinde bile zorlanıyorlar. Bir annenin evlatlarının adım adım gücünü kaybetmesini izlemesi gerçekten dayanılmaz. " dedi. Sanayide işçi olarak çalışan baba Ferhat Sansar da "Çocuklarımın gözlerimin önünde erimesine yüreğim dayanmıyor. Valiliğimizden Allah razı olsun kampanya yapmamıza izin verdi. Bizim için bir umut ışığı doğdu. İnşallah bu ışık ile yavrularımız sağlığına kavuşur." diye konuştu.İlkokul 4. sınıf öğrencisi Yavuz Berkay, derslerinde başarılı olmasına rağmen arkadaşlarıyla oyunlara katılamıyor. Bahçede koşup oynayan yaşıtlarını yalnızca kenardan seyreden küçük çocuk, "Onlar gibi güçlü olmak istiyorum." sözleriyle hayalini dile getiriyor. Kardeşi Muhammed Eren ise "Ağabeyimle oyun oynayacağım günleri hayal ediyorum." diyerek sessiz çığlığını paylaşıyor.Tedavinin maliyeti 6 milyon dolar. Ancak şimdiye kadar yalnızca 1 milyon dolara ulaşılabildi. Çaresiz kalan aile, Trabzon Valiliği'nin onayıyla resmi kampanya başlattı.