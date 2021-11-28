Çanakkale’de iki çocuğunu katletmişti! O öğretmenle ilgili flaş karar

Çanakkale'de yaşayan ve Ezine Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmeni olan Kayım Özler (34), 2013 yılında yaşadığı evinden kızı Kübra (4) ve oğlu Kenan'ı (8) alarak gezmeye çıktıktan sonra otomobille Ayvacık İlçesine 3 kilometre mesafede bulunan bir işletmenin yakınındaki ormanlık alanda çam ağaçlarının altına gelerek otomobilini park etti. Burada beraber zaman geçirdikten sonra otomobilin bulunduğu yerden elindeki yastıkla yaklaşık 100 metre meyilli araziyi çocuklarıyla birlikte inen ve ağaçlık alana gelen Özler, alan içerisinde bulunan patika yol kenarında kızı Kübra Özler'i yüzüne yastıkla bastırarak belli bir süre nefessiz kalmasını sağladıktan sonra eline geçirdiği taşla kafasına vurup öldürdü. Daha sonra oğlu Kenan'ı kızı Kübra'ya ait cesedin 50 metre uzağında yakalayan Özler, Kenan'ın da nefes almasını engellemek için aynı yastıkla belli bir süre yüz kısmına bastırıp eline geçirdiği taşla başına vurarak oğlunu öldürdü.
Olayın ardından Ayvacık - Ezine kara yoluna çıkan Özler, Y. İ. kontrolündeki kamyonetin önüne atlayarak intihar etmek istedi. Kamyonet sürücüsüne oğlu ve kızını soran Özler, daha sonra olay yerine gelen jandarmaya çocuklarını kendisinin öldürdüğünü söyledi. Yapılan otopsi sonucunda Kenan ve Kübra'nın, kafa travması oluşması ile kafatası kemik kırıkları sonucu gelişen beyin kanaması ve ağız ile burun kapatılmasının ortak etkisi sonucu hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.
ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Sanık Kayım Özler, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yaptığı savunmasında rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Bendeki rahatsızlığa ilişkin daha önceki doktor raporları dosyada mevcuttur. Yine bu rahatsızlıktan dolayı yaşamış olduğum tüm olaylar karakola yansımıştır, bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda benim bu eylemi gerçekleştirdiğim sırada söz konusu rahatsızlığımın nüksetmediğini söylemek mümkün değildir, ben bu bağlamda savunmalarımı tekrar ediyorum, ben bu eylemleri kasıtlı ve bilinçli olarak yapmadım. Dediğim gibi bu eylemi yapan ellerim, ancak bu ellere hakim olan benim aklım değildi, bahsettiğim rahatsızlığımdı" ifadelerini kullandı.
CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Olaydan sonra sevk edildiği Adli Tıp Kurumunda ceza ehliyetinin tam olduğu kanaatine varılan sanık, gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü 5 yıldır diğer yaralama ve adam öldürme suçlarından mahkum olan kişilerle beraber kaldığını belirterek koğuştaki ilişkilerinin iyi olduğunu, iddia edilen eylemi bilerek ve isteyerek yapsaydı koğuştaki herkesin ona tavırlı olacağını vurgulayarak kendisini savunmaya çalıştı.
CEZASI ONANDI
Özler'in savunmasını değerlendiren Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özler'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Mahkeme heyeti Özler'in eylemlerinin, ilgili maddelere uygun olarak "alt soydan birine ve çocuğa yönelik nitelikli kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Heyet, Özler'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi temyiz incelemesini tamamlayarak, yerel mahkeme tarafından verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını uygun bularak onadı.