Çanakkale’de iki çocuğunu katletmişti! O öğretmenle ilgili flaş karar

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sanık Kayım Özler, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yaptığı savunmasında rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Bendeki rahatsızlığa ilişkin daha önceki doktor raporları dosyada mevcuttur. Yine bu rahatsızlıktan dolayı yaşamış olduğum tüm olaylar karakola yansımıştır, bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda benim bu eylemi gerçekleştirdiğim sırada söz konusu rahatsızlığımın nüksetmediğini söylemek mümkün değildir, ben bu bağlamda savunmalarımı tekrar ediyorum, ben bu eylemleri kasıtlı ve bilinçli olarak yapmadım. Dediğim gibi bu eylemi yapan ellerim, ancak bu ellere hakim olan benim aklım değildi, bahsettiğim rahatsızlığımdı" ifadelerini kullandı.