İki kadına kurşun yağdırıp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla bir kadını öldüren, diğerini de yaralayan şahıs intihar etti. Merkez Yeni Mahalle 4001 Sokak'ta dün akşam meydana gelen olayda Çetin Gençay (36) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Feriye Gözüala (25) ve H.G. isimli kadınlara ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Çetin Gençay olay yerinin yaklaşık yüz metre ilerisinde aynı silahla başına ateş etti ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.