İki komşunun kedi kavgası yargıya taşındı! “Seni öldürürüm, bu evde yaşatmam”

Kartal'da aynı apartmanda oturan komşuların kedi kavgası adliyeye taşındı. İddiaya göre kedi sevdalısı olan Nüket M.(53), evinde birden çok kedi besliyordu. Komşusu Filiz K.(39)'nin bu durumdan şikayetçi olması sonucu iki kadın sık sık aynı nedenden dolayı tartışıyordu.
KOMŞULARIN KEDİ KAVGASINDA ÖLÜM TEHDİTLERİ
Komşu olan iki kadının geçimsizliği 19 Mayıs 2024 günü iddiaya göre daha da şiddetlendi. Filiz K., apartmanda kedilerden yaşadığı rahatsızlık sonucu çılgına döndü ve komşusu Nüket M.'nin kapısına dayandı. İddiaya göre sinirden ne yapacağını şaşıran kadın, komşusuna "Seni bu evde tutmayacağım, camlarını indirtme bana, seni öldürürüm, köpek, terbiyesiz, bak sana neler yapacağım göreceksin" şeklinde hakaret ve tehditler yağdırmaya başladı.
KEDİLERİ İÇİN ADLİYEYE KOŞTU
Komşusundan duyduğu laflar karşısında şoka giren Nüket M. de iddiaya göre Filiz K.'ya "Gerizekalı" şeklinde hakaretlerle karşılık verinde iki kadın birbirine girdi. Aralarındaki kedi kavgasını savcılığa taşıyan Nüket M., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatarak şüpheli Filiz K.'nin ifadesine başvurdu.
"STRESLE SÖYLEDİM"
Müşteki şüpheli Filiz K. ifadesinde "öldürürüm" kelimesini olayın verdiği stresle söylediğini beyan ederek üzerine atılı tehdit suçunu işlediğini ikrar ederken yaşanan tartışma esnasında Nüket'in de kendisine "köpek, geri zekalı" şeklinde sözler söylediğini ileri sürdü ve şikayetçi olduğunu belirtti.
DİĞER KOMŞULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ
Bunun üzerine iki kadın da dosyada müşteki şüpheli sıfatıyla yer aldı. Savcılık olayı aydınlatmak adına aynı apartmanda oturan ve kavgaya şahitlik eden Berin Y.'yi tanık olarak dinledi. Berin Y. alınan beyanında Filiz'in Nüket'e "Seni burada öldüreceğim, ben sana daha neler yapacağım" dediğini, Nüket'in de Filiz'e "Ağzını topla terbiyesizleşme" dediğini anlattı.
KEDİ KAVGASI DAVALIK ETTİ
Yapılan soruşturma sonucunda savcılık, tehdit suçuna ilişkin tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, müşteki şüphelilerin üzerlerine "hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlemiş olduklarına kanaat getirdi. Müşteki şüphelilerden Filiz K.'ye 7 yıl 4 aya kadar, Nüket M.'ye ise 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.