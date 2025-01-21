İki komşunun kedi kavgası yargıya taşındı! “Seni öldürürüm, bu evde yaşatmam”

Kartal'da aynı apartmanda oturan komşuların kedi kavgası adliyeye taşındı. İddiaya göre kedi sevdalısı olan Nüket M.(53), evinde birden çok kedi besliyordu. Komşusu Filiz K.(39)'nin bu durumdan şikayetçi olması sonucu iki kadın sık sık aynı nedenden dolayı tartışıyordu.

KOMŞULARIN KEDİ KAVGASINDA ÖLÜM TEHDİTLERİ

Komşu olan iki kadının geçimsizliği 19 Mayıs 2024 günü iddiaya göre daha da şiddetlendi. Filiz K., apartmanda kedilerden yaşadığı rahatsızlık sonucu çılgına döndü ve komşusu Nüket M.'nin kapısına dayandı. İddiaya göre sinirden ne yapacağını şaşıran kadın, komşusuna "Seni bu evde tutmayacağım, camlarını indirtme bana, seni öldürürüm, köpek, terbiyesiz, bak sana neler yapacağım göreceksin" şeklinde hakaret ve tehditler yağdırmaya başladı.