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Giriş Tarihi: 5.10.2023 10:36 Son Güncelleme: 5.10.2023 10:42

İki milyarlık bahis çetesi çökertildi

Banka hesaplarında iki milyar lira para akışı tespit edilen ve lüks bir yaşantı süren yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İki milyarlık bahis çetesi çökertildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 22 farklı şirket açarak yasa dışı bahis oynatan ve elde ettikleri suç gelirlerini söz konusu şirketler üzerinden aklayan 50 kişilik çete çökertildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya, Giresun, İzmir, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 50 kişi gözaltına alındı. Çetenin liderinin lüks bir kafesinin bulunduğu ve söz konusu kafeye bağlı bir ofisinin olduğu, görüşmelerini bu ofiste gerçekleştirdiği tespit edildi. Banka hesaplarında iki milyar lira döner para olduğu saptanan ve lüks bir yaşantı sürdükleri tespit edilen çete üyelerinin kendilerini gizlemek için başkalarına ait telefon hatlarını kullandıkları belirlendi. Yapılan aramalarda 171 gram altın, yedi Ata Lirası, iki çeyrek altın, üç adet 5'i bir arada altın, 306 bin 485 lira, 18 bin 231 dolar, üç bin 640, iki ruhsatsız tabanca, 323 mermi, 88 cep telefonu, 119 sim kart, 22 dizüstü bilgisayar, dört tablet bilgisayar, 15 harici disk, 12 harici bellek, beş hafıza kartı, bir bilgisayar kasası, şirketlere ait dokümanlar, 41 adet banka kartı, beş ajanda, bir pos cihazı, iki kaşe ele geçirildi. İki lüks araca da el konuldu. 27 çete üyesi tutuklandı. Çetenin diğer üyeleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İki milyarlık bahis çetesi çökertildi
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