İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, Beytullah A. idaresindeki 02 AGJ 799 plakalı otomobil, yolcu indirmek amacıyla yolun sağ tarafında durduğu sırada, aynı istikamette seyreden Süleyman A. yönetimindeki 34 ZC 3190 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden Beytullah A., yolcu Hilal M. ile Süleyman A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen taraf yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Bazı kişilerin sürücü Süleyman A.'ya saldırmak istemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.