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Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:05 Son Güncelleme: 19.12.2023 20:49

İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti, aracı kullanan pilot yaralandı. Yaralı kaptan pilot E.E tutuklandı.

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İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı

Pilotlar, O.D, E.G ve E.E, uçuşlarının olmadığı dün gece saatlerinde aynı araçla Kuzey Marmara Otoyolunda Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde ilerliyordu. Kaptan pilot E.E idaresindeki otomobil, Ş.K'nın kullandığı TIR'a sol arka kısmından çarptı.

Feci kazada pilotların bulunduğu araç adeta kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaptan pilotlar O.D ve E.G olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kaptan pilot ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ PİLOT TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından emniyete sevk edilen pilot E.E., işlemlerinin tamamlanması sonucu sevk edildiği Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pilot E.G'nin, bekar olduğu ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirmesine rağmen pilot olmak istediği, yaklaşık bir yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. E.G'nin Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'deki Muğdat Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı
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