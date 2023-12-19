İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı

Pilot E.G'nin, bekar olduğu ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirmesine rağmen pilot olmak istediği, yaklaşık bir yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. E.G'nin Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'deki Muğdat Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.