İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı

Pilotlar, O.D, E.G ve E.E, uçuşlarının olmadığı dün gece saatlerinde aynı araçla Kuzey Marmara Otoyolunda Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde ilerliyordu. Kaptan pilot E.E idaresindeki otomobil, Ş.K'nın kullandığı TIR'a sol arka kısmından çarptı.
Feci kazada pilotların bulunduğu araç adeta kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaptan pilotlar O.D ve E.G olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kaptan pilot ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Pilot E.G'nin, bekar olduğu ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirmesine rağmen pilot olmak istediği, yaklaşık bir yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. E.G'nin Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'deki Muğdat Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.