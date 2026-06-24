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Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:24 Son Güncelleme: 24.06.2026 20:26

İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki şeridin arasında seyreden motosikletin, aynı yönde seyreden bir otomobile ardından başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

İHA
İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada
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Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametinden eski itfaiye yönüne seyreden İ.O.'nun kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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#ÇORLU #TEKİRDAĞ

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İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada
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