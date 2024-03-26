Haberler Yaşam Haberleri İkili Tarama Testi Papp A Kaç Olmalı? PAPP-A Neden Bakılır, Normal Değeri Kaç Olur?
Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:35 Son Güncelleme: 26.3.2024 11:35

İkili Tarama Testi Papp A Kaç Olmalı? PAPP-A Neden Bakılır, Normal Değeri Kaç Olur?

İkili tarama testi, gebelik sürecinde bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi edinmek ve olası riskleri belirlemek amacıyla yapılan bir tıbbi testtir. Bu test genellikle hamileliğin ilk trimesterinde, yaklaşık 11 ila 14. haftalar arasında gerçekleştirilir. İkili tarama testi Papp A kaç olmalı, PAPP-A neden bakılır ve normal değeri kaç olur gibi sorular gebelik sürecinde anne ve bebeğin sağlığını izlemek için önemlidir.

İkili Tarama Testi Papp A Kaç Olmalı? PAPP-A Neden Bakılır, Normal Değeri Kaç Olur?

İkili tarama testi, hamilelik sürecinde çiftlere önemli bir bilgi ve fırsat sunar. Olası risklerin erken tespiti, uygun tedavi ve danışmanlık hizmetlerine erişimi sağlayabilir, böylece aileler daha bilinçli kararlar verebilir. İkili tarama testi Papp A kaç olmalı, PAPP-A neden bakılır ve normal değeri kaç olur gibi konuları doğum uzmanları (jinekologlar) veya doğum sonrası uzmanlara (perinatologlar) danışmakta fayda vardır.

İkili Tarama Testi Papp A Kaç Olmalı?

PAPP-A'nın normal seviyeleri, laboratuvar standartlarına ve test yöntemlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak, 11-13 haftalık gebelikte bir kadının PAPP-A seviyesi 0.5-2.0 MoM (multiple of the median) aralığında olması beklenir. Bu aralık, test sonucunu yorumlarken referans alınabilir. Ancak, her laboratuvarın kendi referans aralıkları olabileceğini unutmamak önemlidir.

PAPP-A Neden Bakılır, Normal Değeri Kaç Olur?

PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A), gebelikte maternal serum tarama testlerinde bakılan bir proteinin seviyesidir. Bu test, Down sendromu ve diğer kromozomal anormalliklerin riskini belirlemede kullanılır.

Normalde, gebelikteki bir kadının PAPP-A seviyesi gebeliğin erken dönemlerinde yüksektir ve daha sonra düşer. Ancak, tam olarak "normal" olarak kabul edilebilecek bir aralık, laboratuvar ve test yöntemlerine göre değişebilir. Genellikle, ortalama olarak, gebeliğin ilk trimesterinde PAPP-A seviyeleri şu aralıklarda olabilir:

  • 0.5-2.0 MoM (multiple of the median) veya
  • 0.4-2.5 IU/ml

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İkili Tarama Testi Papp A Kaç Olmalı? PAPP-A Neden Bakılır, Normal Değeri Kaç Olur?
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