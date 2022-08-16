İkinci el araba fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? 6+6 düzenlemesinin ikinci el araba fiyatlarındaki etkisi!

"FİYATLAR DENGELENECEK"

İnşallah bu yeni yönetmeliğe bu al-satçıların da eklenmesi bizim sektör temsilcileri olarak en büyük isteğimizdir. Bunlar tamamen piyasadan elini çektiğinde, bunlara bir cezai müeyyide uygulandığında piyasada araç sayısının da bollaşacağını, araya değerinde ulaşacağı enflasyonist ortamda rakamların giderek arttığı dönemde fiyatların dengeleneceği şeklinde artıları olacaktır.Bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz çıkacak olan kanuna kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin dahil edilmesidir. Bunlara bir cezai müeyyide uygulanmasıdır. Bu şekilde piyasada bir rahatlama çok daha belirgin bir şekilde gözükecektir. Biz öyle kişilerle karşılaşıyoruz ki garajında veya iş yerinde bayide olmayan araçların her renginden bulunduran kişilerle karşılaşıyoruz. Önemli olan bu kişilerin bu araçları stoklamasını engelleyip bunların piyasaya sürülmesini sağlamaktır. Bu da kayıt dışılığın önüne geçmekle mümkün oluyor.

Eğer sıfır araç satışlarında bir düşme olursa ki şu anda düşüş eğiliminde. Burada sıfır araç satışlarıyla ilgili çeşitli kampanyalara gelebilir. Distribütörler kampanya yapabilir buradan kar marjından fedakarlık edilip indirime gidilebilir. Vadelendirmede çeşitli kampanyalar düzenlenip araç piyasasının önü açılabilir.

İkinci elde öngörümüz 1 aya kadar sonra tekrar satış adetlerinin yukarıya doğru çıkmasını bekliyoruz. Krediye erişim rahatladığında ve insanlar tatilden dönüp tekrar iş hayatına başladığında araba ihtiyaçlarını tekrar gündeme alacaklar. Yaz bittikten sonra biz tekrar araç satış rakamlarının yükseleceğini bekliyoruz."