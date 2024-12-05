İl Başkanı Kabadayı AK parti Erzincan İl Kongresine tüm vatandaşları davet etti

Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan 8. il kongresine Erzincan halkını ve partilileri davet etti. AK Parti İl binası toplantı salonunda yapılan basın toplantısına 26. Dönem Kırıkkale Milletvekili, Doğu Anadolu Bölge ve İl Koordinatörü Nuh Dağdelen ve partililer katıldı.

DÜĞÜN HAVASINDA HOŞ BİR KONGRE YAPMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ

Başkan Kabadayı, kongreye ilişkin açıklamasında, " Malumunuz üzere 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00 'da gerçekleştireceğimiz Başbakanımız Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'ün de katılacağı 8. Olağan İl Kongremize, bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Malumunuz bu kongre hazırlığımız yaklaşık 15 gündür gençlik, kadın, merkez ilçe bütün kademelerimizle dört dörtlük bir şekilde gerçekleşmesi için bir çaba sarf etmekteyiz. Allah nasip ederse inşallah o gün bütün hemşerilerimizle birleşip düğün havasında hoş bir kongre yapmak için çaba sarf ediyoruz. Allah'ım inşallah bizlere kongre gününün verimli daha iyi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de çaba sarf ettiğimiz sürecin karşılığını alabileceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda Her daim bizler de onun arkası sıra mücadelemizi verip Allah'ın izniyle programımızı, kongremizi iyi bir şekilde gerçekleştireceğiz. Katılım sağlayan bütün yönetici arkadaşlarımıza, katılım sağlayan herkese ve basın mensubumuzun güzide temsilcilerine şimdiden teşekkür ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ederim. Teşekkür ederim." dedi.

ERZİNCAN HALKINI KONGREMİZE DAVET EDİYORUM

Ardından konuşan 26. Dönem Kırıkkale Milletvekili, Doğu Anadolu Bölge ve İl Koordinatörü Nuh Dağdelen yaptığı açıklamada, "Bugün genel merkezimizden Alpay başkanımıza eşlik etmek için kongre sürecinde refakat etmek için bununla birlikte bugün itibariyle Erzincan'dayız. Ben de Erzincan Çok güzel bir, iyi bir teşkilat olduğunu görüyorum. O teşkilatın gücünden de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılacak kongrenin teşkilatımıza, şehrimize ve partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Burada iyi bir arkadaşlarımız var. Güzel bir teşkilat var hepsinden daha önemlisi güzel bir Başbakanımız var. Çok kıymetli ve çok şanslı Erzincanlılar. Allah hepimize onun gibi büyük siyasi büyükler nasip etsin. Biz de çok arzu ederiz. Kırıkkale'de uzun yıllar Siyaset yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu kongrenin de büyük bir coşkuyla geçeceğine olan inancım tamdır. Buradan ben de Erzincan halkını kongremize davet ediyorum. Bu şenliğimize, bu güzel günümüze hep birlikte coşkuyla kutlamak için davet ediyoruz. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Teşkilat mensubu arkadaşlarımız da görüyorum, takip de ediyorum. Biraz önce Alpay Başkanımıza söyledim Çok gayretli çalışıyorlar. Allah razı olsun. Gece de gök gündüz yok. Çünkü ben gece geldiğimde hala arkadaşlar sahada çalışıyorlardı. Bundan dolayı da il başkanıma ve bütün teşkilatıma da teşekkür ediyorum." dedi.