İlaç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen doktora hapis istemi

İzmir'de, tedavisi sürerken hayatını kaybeden hastası Olgun Demirtaş (32) için Küba'dan ilaç getirileceğini söyleyerek ailesinden 480 bin TL para aldığı ancak ilacı getirmediği gibi herhangi bir fiş veya makbuz da vermediği ileri sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş (48), "Doktor hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı, ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor" dedi.Rasim Demirtaş (71) ise "Oğlum öldürüldü. Suçluların ortaya çıkarılmasını istiyorum" dedi. Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında, 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.Demirtaş'ın emekli olan ve aynı zamanda market işleten babası Rasim Demirtaş (71) ise "Oğlum öldürüldü. Çünkü, hiçbir şeyi yoktu. Ben suçluların ortaya çıkarılmasını istiyorum. Otopsi yapılsın. Oğlumun bir şeyi yokken neden yoğun bakıma alındı" diye konuştu.