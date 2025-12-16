İlayda’nın katili Irak sınırında yakalandı

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikâhla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI ŞIRNAK'TA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Alpaslan, Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.