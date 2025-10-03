İlber Ortaylı’dan sevenlerini üzen haber: Yoğun bakıma alındı! İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl, son durumu ne, tedavisi ne aşamada?

2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.

Halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan İlber Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaşmaktadır.