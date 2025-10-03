İlber Ortaylı’dan sevenlerini üzen haber: Yoğun bakıma alındı! İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl, son durumu ne, tedavisi ne aşamada?

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üzücü bir haber geldi. 78 yaşındaki Ortaylı'nın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Türk akademi ve kültür dünyasının önemli isimlerinden biri olan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl, son durumu ne, tedavisi ne aşamada? İşte detaylar…
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gelen sağlık haberi sevenlerini üzdü. Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yoğun bakıma kaldırıldı. 78 yaşındaki ünlü tarihçinin kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın durumu yakından takip ediliyor.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. İlk gelen bilgilere göre, Ortaylı'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve doktorlar tarafından yakından izleniyor.
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ve ardından Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı.
Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaparak başlayan Ortaylı, 1989 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Türk tarihine büyük katkı sağlamıştır.
2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.
Halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan İlber Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaşmaktadır.
İlber Ortaylı Eserleri
1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler
1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)
1979: Türkiye İdare Tarihi
1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu
1981: Gelenekten Geleceğe
1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği
1986: İstanbul'dan Sayfalar
1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı
1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş
2000: Osmanlı Aile Yapısı
2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk
2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim
2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol'la)
2004: Osmanlı Barışı
2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları
2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1
2006: Kırk Ambar Sohbetleri
2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-2
2007: Eski Dünya Seyahatnamesi
2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap
2007: Avrupa ve Biz
2007: Batılılaşma Yolunda
2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-3
2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı
2008: Osmanlı Sarayında Hayat
2008: Tarihimiz ve Biz
2008: Tarihin İzinde
2009: Tarihin Işığında
2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi
2011: Defterimden Portreler
2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol'la)
2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları
2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları
2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları
2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları
2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları
2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları
2016: İttihat ve Terakki
2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı
2016: Osmanlı'ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması
2016: İstanbul'dan Sayfalar
2017: Türklerin Altın Çağı
2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider
2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır
2020: Türklerin Tarihi
2021: Yakın Tarihin Gerçekleri, Kronik Kitap
2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?
2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap
2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023