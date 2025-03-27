İlginç kazada sürücü çarptığı aydınlatma direğini metrelerce sürükledi

İlginç kaza olayı Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde yaşandı. Osman Öztürk idaresindeki panelvan araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği de yerinden söken araçta bulunan sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan sürücü Osman Öztürk'e hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, aracın yerinden söktüğü aydınlatma direğini çıkartmak için adeta seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucunda olay yerine çağrılan vinç yardımı ile aydınlatma direği saplandığı araçtan çıkartıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.