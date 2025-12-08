Haberler Yaşam Haberleri İLK ELEME POTASI! 8 Aralık 2025 Masterchef Altın Kupa eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 8.12.2025 21:10

MasterChef All Star Altın Kupa’da yeni hafta dokunulmazlık mücadelesiyle başladı. Kırmızı ve mavi takımın krokan bush hazırlamak için kıyasıya yarıştığı gecede, dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden ilk yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, 8 Aralık 2025 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef All Star Altın Kupa'da 8 Aralık 2025 Pazartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, şefler tarafından verilen kritik konseptte en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele etti. Zorlu mücadelenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes alırken, kaybeden takımda eleme potasına giren isimleri belirleyecek. Peki, 8 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. Belli olunca habere eklenecektir.

MASTERCHEF TAKIMLAR

KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Dilara

Batuhan

Eren

MAVİ TAKIM

Çağatay (Kaptan)

Hakan

Eda

Semih

Barış

Kerem

Beyza

Alican

Erim

