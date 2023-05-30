İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen "Surre Alaylarından Günümüze Üsküdar Harem'den, Harem-i Şerife Hacı Uğurlama Programı" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Yapılan programda 170 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Programa bisikletle kutsal topraklara giden Fas asıllı Fransız yazar Nabil Ennasri ve beraberinde yol arkadaşlığı yapan 2 Fransız vatandaşı da katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 580 yıl önce Üsküdar'dan hacıların Surre alaylarıyla Harem-i Şerif'e uğurlandığını hatırlatarak, "Aynı heyecanla gidersiniz ve heyecanınız daha çok artmış bir şekilde dönersiniz inşallah" diye konuştu.