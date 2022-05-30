İlk karantina ve pandemi hastanesi kovid-19 alanlarını kapattı

Türkiye'ninilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta olmamasından dolayı Kovid-19 alanları kapatıldı. 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastasının tedavi edildiği hastane, Çin'den 1 Şubat 2020'de tahliye edilen 40 Türk vatandaşının karantinaya alınmasıyla Türkiye'nin ilk karantina, ardından pandemi hastanesi olmuştu. Pandemi sürecinde hastane bir doktorunu virüs nedeniyle kaybetti. Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç "Pandeminin çok şiddetlendiği dönemlerde hastanemizde 100 yoğun bakım yatağı ve 150 servis yatağını Kovid-19 hastalarına açmıştık. Yaklaşık 1200 hasta baktığımız dönemler oldu fakat çok şükür ki hastanemizde hiç Kovid-19 hastamız kalmadı. Son koronavirüs hastamızı da 4 gün önce iyi bir şekilde taburcu ettik. Kovid-19 yoğun bakımları ve servisleri kapatıldı ama hastamız olursa her an açacak şekilde hazır tutuyoruz" dedi.