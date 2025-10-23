İlk Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Ankara'da hizmete başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyete geçen Sigara Bırakma Polikliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık altyapısının olduğunu belirtti. Demirkol, Türkiye'de sağlıklı hayat merkezi sayısının 400'e yaklaştığı bilgisini verdi. Konuşmaların ardından, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde yer alan Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nin açılışı yapıldı.