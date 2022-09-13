İlyas Salman’ın hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!

Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın başı sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla sarf ettiği sözlerden dolayı büyük derde girmişti. Ünlü oyuncu iddiaya göre sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söyleyince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
İLYAS SALMAN DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINDA 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ
Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın olay tarihinde yargılamaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'akılsız halk' şeklinde söylemde bulunmasından dolayı üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etti.