Haberler Yaşam Haberleri İlyas Salman’ın hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!
Giriş Tarihi: 13.9.2022 12:06

İlyas Salman’ın hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenler için ‘akılsız’ dediği gerekçesiyle ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan hakkında dava açılan İlyas Salman’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada verilen mütalaada sanık Salman’ın suçunun sabit görüldüğü ve cezalandırılması istenirken mahkeme davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İlyas Salman’ın hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!

Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın başı sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla sarf ettiği sözlerden dolayı büyük derde girmişti. Ünlü oyuncu iddiaya göre sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söyleyince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İLYAS SALMAN DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINDA 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın olay tarihinde yargılamaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'akılsız halk' şeklinde söylemde bulunmasından dolayı üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için süre isterken mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı yazılı savunma yapması için süre vererek davayı erteledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlyas Salman’ın hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA