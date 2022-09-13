İlyas Salman’ın hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!

Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın başı sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla sarf ettiği sözlerden dolayı büyük derde girmişti. Ünlü oyuncu iddiaya göre sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söyleyince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.