İmam Hatipli kızlardan uluslararası başarı

İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Technoka Teknoloji Takımı, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getiriyor. Takımda, toplam 12 farklı kategori bulunuyor. Teknolojiyle ilgilenen herkese uygun bir ortam sunulduğu takımda üyelere, yeteneklerine göre katkı sağlayabilecekleri alanlar sunuluyor. Takımlardan Robot Takımı ve Elektrikli Araç Takımı, TEKNOFEST yarışmalarında büyük başarılara imza attı. Lise öğrencilerinin endüstri standartlarında robotlar tasarlayıp yarıştığı dünyanın en büyük robotik organizasyonlarından biri olan FRC'de Technoka Robotics 10337 olarak ilk yılında iki şampiyonluk olmak üzere toplamda dört ödül aldı.

EKİP SPONSOR ARIYOR

Takım, en son 4-6 Mart 2025'te düzenlenen FRC İstanbul Regional'da Winner Award ödülünü kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Mühendislik alanında kendilerini kanıtlamak için büyük bir azimle çalışan kız imam hatip lisesi takımı üyeleri, Türkiye şampiyonluğu ile birlikte 16-19 Nisan'da Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek FRC Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Takım üyelerinin yeni hedefi ise Amerika'daki FRC Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil ederek başarılarına bir adım daha ileriye taşıyabilmek. Bunun için sponsor arayışı içerisinde olan takım, gerekli desteği sağlayabilirse Türkiye'yi dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Başarının bir anda gelmediğine inanan robotik takım üyeleri, kız imam hatip liseli olarak teknoloji ve mühendislik alanında yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.