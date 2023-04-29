İmam mezarlıkta Kuran-ı Kerim okunurken hayatını kaybetti

Acı olay Çumra ilçesinde yaşandı. Baraj Mahallesi Koyuncu Camii İmam Hatibi Ramazan Kaya, mezarlıkta bir cenazenin defnedilmesi sırasında Kuran-ı Kerim okunurken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılanadı. Din görevlileri, yayınladıkları mesajlarında, "Çumra Baraj Mahallesi Koyuncu Camii İmam Hatibi Ramazan Kaya hocamız, mezarlıkta başka bir cenaze defin sırasında Kuran-ı Kerim okunurken kalp krizi geçirerek rahmeti rahmana kavuşmuştur. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, geride kalan ailesine ve camiamıza sabırlar versin inşallah" ifadelerini kullandı.