İmamoğlu sessizliği: Firari Merthan Açıl’ın eşi Kübra Açıl ile ilgili dikkat çeken detay! 19 Mart’tan sonra…

Fakat sosyal medyayı çok sık kullanan Kübra Açıl'ın, operasyon ve iddialarla ilgili sessiz kalması ve uzun zamandır hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Pilates eğitmeni olan Açıl, en son 15 Mart'ta video paylaşmıştı.