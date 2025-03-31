İmamoğlu sessizliği: Firari Merthan Açıl’ın eşi Kübra Açıl ile ilgili dikkat çeken detay! 19 Mart’tan sonra…

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı çıktı.
334 MİLYON 718 BİN TL İHALE ALMIŞ
Soruşturmaya göre; Açıl'ın sahibi olduğu şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldı. Operasyon sonrası kendisinden haber alınamayan Merthan Açıl, apar topar sosyal medya hesaplarını da kapattı. Merhan Açıl'ın eşi Kübra Açıl ise sosyal medya hesabını kapatmadı.
Fakat sosyal medyayı çok sık kullanan Kübra Açıl'ın, operasyon ve iddialarla ilgili sessiz kalması ve uzun zamandır hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Pilates eğitmeni olan Açıl, en son 15 Mart'ta video paylaşmıştı.