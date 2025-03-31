Haberler Yaşam Haberleri İmamoğlu sessizliği: Firari Merthan Açıl’ın eşi Kübra Açıl ile ilgili dikkat çeken detay! 19 Mart'tan sonra…
Giriş Tarihi: 31.3.2025 13:28 Son Güncelleme: 31.3.2025 13:45

İmamoğlu sessizliği: Firari Merthan Açıl’ın eşi Kübra Açıl ile ilgili dikkat çeken detay! 19 Mart'tan sonra…

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı çıktı. Yurt dışında olduğu anlaşılan Açıl, henüz ortaya çıkmadı. Merthan Açıl'ın, pilates eğitmeni olan ve 161 bin takipçisi bulunan eşi Kübra Açıl'ın sosyal medyadaki sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı.

SABAH İNTERNET
İmamoğlu sessizliği: Firari Merthan Açıl’ın eşi Kübra Açıl ile ilgili dikkat çeken detay! 19 Mart’tan sonra…

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı çıktı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesinde olan Merthan Açıl’dan çarpıcı hamle: İzini kaybettirdi!

Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın yurt dışında olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine yakalama kararı çıkartıldı.

334 MİLYON 718 BİN TL İHALE ALMIŞ

Soruşturmaya göre; Açıl'ın sahibi olduğu şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldı. Operasyon sonrası kendisinden haber alınamayan Merthan Açıl, apar topar sosyal medya hesaplarını da kapattı. Merhan Açıl'ın eşi Kübra Açıl ise sosyal medya hesabını kapatmadı.

Fakat sosyal medyayı çok sık kullanan Kübra Açıl'ın, operasyon ve iddialarla ilgili sessiz kalması ve uzun zamandır hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Pilates eğitmeni olan Açıl, en son 15 Mart'ta video paylaşmıştı.

FUAR, KONSER, FESTİVAL…

Hakkında gözaltı kararı verilen Merthan Açıl'ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergi ve lansman organizasyonları düzenliyordu…

SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesinde olan Merthan Açıl’dan çarpıcı hamle: İzini kaybettirdi!

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İmamoğlu sessizliği: Firari Merthan Açıl’ın eşi Kübra Açıl ile ilgili dikkat çeken detay! 19 Mart'tan sonra…
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