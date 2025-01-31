İmamoğlu soruşturmaları gördü umudu erken seçime bağladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar ve CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkının ifşa olmasının ardından başlatılan operasyonlar sonrası umudunu erken seçime bağladı. Dün gerçekleştirdiği açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek. Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama, yakın geleceğimiz adına tam bir devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum" dedi.

RE'SEN SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pazartesi günü Saraçhane'de gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı konuşma sonrası, 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarında re'sen soruşturma başlattı.

'İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISINI HEDEF GÖSTERDİ'

Geçtiğimiz hafta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile alakalı sözleri nedeniyle harekete geçen savcılık "tehdit" ve "terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

BUGÜN İFADE VERECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 09.00'da ifade verecek.

BELEDİYELERDEKİ RÜŞVET OPERASYONU İBB'YE SIÇRAMIŞTI

13 Ocak'ta ise İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu şirketlerine rüşvet vererek Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerden aldığı ihaleler nedeniyle başlatılan soruşturmada İBB iştirakleri İETT, İGDAŞ ve İSFALT'ın da olması sonrası panikleyen İmamoğlu çareyi erken seçim istemekte buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna "CHP'nin 1 milyon 600 bin üyesi karar verecek' açıklamasını fırsata çevirmek isteyen İmamoğlu dün bir açıklama yayımladı.

'SADECE PARTİLİLERİMİZİ DEĞİL MUHALEFETİ DE BİRLEŞTİRCEKTİR'

İmamoğlu yaptığı açıklamanın ilgili bölümünde şunları kaydetti: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek. Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama, yakın geleceğimiz adına tam bir devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Tam bir "cesur demokrasi" uygulaması olacak olan önseçimler, sadece partimizi, seçmenlerimizi değil, inanıyorum ki ülkemizin demokratik muhalefetini de birleştirecektir. Kimsenin kaybetmeyeceği, sonuç ne olursa olsun, hepimizin ilk günkü şevk ve heyecanla tamamlayacağı bir süreç olacak bu."