İmamoğlu’nun ‘bilirkişi’ şikayetine takipsizlik: Savcılık: Yetki mahkemede...

Yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın isimli bilirkişinin özel olarak bazı dosyalara atandığını ve bu durumun kendilerine yönelik bariz bir art niyet taşıdığını ifade etmişti. İmamoğlu, avukatı aracılığıyla Satılmış Büyükcanakın hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Dosyaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. . Kararda, Ceza Hukuk Sisteminde kamu davası açılabilmesi için dosyada mevcut delillerin incelenmesi sonucunda suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye cumhuriyet savcısı tarafından ulaşılması gerektiği, dosyada var olan deliller değerlendirildiğinde, şüphelinin anlatılan eylemde bulunduğuna dair dosyada kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil olmadığı yer aldı.

SAVCILIK: YARGILAMA EDİYOR

Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, İmamoğlu'nun avukatının şikayet dilekçesinde özet olarak halen devam etmekte olan Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ceza dosyasında bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiğini beyan etmiş olsa da yargılamanın devam etmesi nedeniyle kovuşturma makamı olan mahkemenin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının cumhuriyet başsavcılıklarınca denetlenemeyeceği ve soruşturamayacağı takdir makamının mahkemeler olduğu ve bu nedenle şüpheli üzerine atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediği yer aldı.

12 HAZİRANDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu hakkında 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla iki yıldan dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlamış ve hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İmamoğlu bu dava kapsamında 12 Haziranda hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'ye başlatılan 'bilirkişi' soruşturmasında ise tutuklu yargılanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yanı sıra gazeteciler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker de beraat etmişti.