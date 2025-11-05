Hüseyin Gün ve manevi annesinin Muharrem İnce ile irtibatı ortaya çıktı

"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı. Başlatılan soruşturmada şüpheli olan, İngiliz ve Amerikan istihbaratıyla ilişkisi belgelenen Hüseyin Gün ve "manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'la irtibatının olduğu ortaya çıktı.

ESKİ CIA AJANI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEN 17 GÜN ÖNCE MUHARREM İNCE'DEN BAHSETMİŞ

Hüseyin Gün'ün, şirketinin ortağı olan eski CIA çalışanı Aaron Barr'la 7 Haziran 2018 tarihli WhatsApp yazışmalarında, Muharrem İnce'den bahsetmeleri dikkat çekiyor. Aaron Barr, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden 17 gün önce Hüseyin Gün'le WhatsApp üzerinden mesajlaştı. Aaron Barr, Hüseyin Gün'e, yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Hüseyin. Maalesef işler yolunda gitmedi. Ama yakında seni burada Miami'de görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu arada, analizlerimize dayanarak İnce'nin hızlı yükselişini daha araştırmaya başladığımızda öngördük; o sırada insanlar ve gazeteler hâlâ onun 3. olacağını söylüyordu."

GÜN: "MANEVİ ANNEMİN MUHARREM İNCE'YLE TANIŞIKLIĞI VARDI. O TANIŞTIRMIŞTI."

Hüseyin Gün ifadesinde, Aaron Barr'ın İnce olarak bahsettiği kişinin Muharrem İnce olduğunu ifade etti. Gün, "İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İnce'dir. Burada analizden kasıt haber bültenlerinden vesaire kendisinin seçim durumunu merak etmiştim o yüzden sormuştum. Herhangi bir şekilde kampanya vesaire durumlarında bulunmadık. Manevi annemin (Seher Erçili Alaçam) kendisiyle tanışıklığı vardı. O tanıştırmıştı. Hatta ramazana ayı olarak hatırladığım dönemde kendisine kumanya ramazan kolisi dağıtmasında katkı olmak amacıyla mail yada mesaj gönderdim diye hatırlıyorum. Cevap verdi mi vermedi mi hatırlamıyorum. Fakat cevap vermemiş olacak ki herhangi bir ramazan kolisi vesaire yardımında bulunmamıştım" ifadelerini kullandı.

GÜN: "MANEVİ ANNEM TANIŞMAM İÇİN PAYLAŞMIŞ OLABİLİR"

Hüseyin Gün'ün "manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam'ın, CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'la da irtibatı çıktı. Seher Erçili Alaçam, 1 Temmuz 2019 tarihinde Hüseyin Gün'e yazdığı WhatsApp mesajında, "Yurter Özcan CHP ABD sorumlusu" ifadelerini kullandı. Hüseyin Gün ifadesinde, "Amerika'ya çok gidip geldiğim için manevi annem tanışmam için paylaşmış olabilir. Herhangi bir şekilde görüşmedim" dedi.

HÜSEYİN GÜN, AARON BARR'LA ORTAK

Hüseyin Gün'ün ifadesinde geçen isim olan eski CIA çalışanı Aaron Barr, 25 yılı aşkın süredir ABD istihbarat ve siber güvenlik alanında çalışmış bir uzman. Siber güvenlik firması HBGray Federal'in CEO'su olarak görev yaptı. Şu anda PİİQ Medya şirketinin kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak görev yapmakta. Hüseyin Gün, PİİQ Medya'da Aaron Barr'la ortak olarak çalışıyor. Hüseyin Gün ifadesinde; "PİİQ Medya söylemiş olduğumuz analizi yapan şirketimin adıdır. Şirketim olarak bahsettiğim ve Aaron Barr ile ortak olduğum şirkettir. Diğer ortaklarımız Darren Miller ve Ed Suirsky idi. Bu kişiler küçük ortak idi. Darren Miller emekli polistir. Derinlemesine analiz açık kaynak araştırmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklandı ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi.