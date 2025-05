İngilizlerin en popüler tatil rotası Türkiye

İngiltere'nin etkili gazetelerinden Daily Mail, Türkiye'nin 2025 yaz sezonunda İngiliz turistler arasında en popüler tatil destinasyonu olduğunu yazdı. Haberde Antalya'nın tatil için en çok tercih edilen şehirler arasında başı çektiği kaydedildi. Gazete, Antalya açıklarındaki Suluada'yı 'Türkiye'nin Maldivler'i' olarak tanıtarak İngiliz turistler arasında 2025 yaz tatili için en popüler destinasyon olduğunu belirtti. Tatil şirketi On the Beach'in verilerinin aktarıldığı haberde, Türkiye'ye yapılan rezervasyonların son iki yılda yüzde 54 oranında artış gösterdiği kaydedildi. On the Beach'in Müşteri İlişkileri Sorumlusu Zoe Harris, "Türkiye, bir kez daha yazın kralı oldu" ifadesini kullandı. Antalya'daki Konyaaltı Plajı'na da yer verilen haberde, Konyaaltı'nın Avrupa'nın en sıcak denizine sahip plajı olduğu kaydedildi. Daily Mail'in en popüler tatil destinasyonları sıralaması ise şöyle: 1. Türkiye, 2. Kanarya Adaları, 3. İspanya, 4. Balear Adaları, 5. Yunanistan, 6. Mısır, 7. Portekiz, 8. BAE.