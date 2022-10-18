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Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:56 Son Güncelleme: 18.10.2022 12:21

İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocuyu yakmaya çalışmışlar!

İngiltere’nin Essex bögesindeki ormanlık alanda cesedi bulunan Türk radyocu Koray Alpergin’in cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Cinayetle ilgili tutuklu sayısı dörde yükselirken, talihsiz radyocunun önce kafasından vurulduğu ardından cesedinin yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocuyu yakmaya çalışmışlar!

İngiltere'de geçtiğimiz hafta radyoculuk yapan 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin'in cinayetine uyandı. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan, Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin'in cansız bedeni geçen hafta Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu. Kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Alpergin'in cesedinin daha sonra yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

BEYAZ BİR MİNİBÜSLE KAÇIRILMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, DJ Koray Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğinin tespit etti.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

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İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocuyu yakmaya çalışmışlar!
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