İngiltere’de cinsel suçlara kimyasal hadım önlemi

Her yıl 100 bine yakın cinsel saldırının yaşandığı ve neredeyse her saat 11 kişinin tecavüze uğradığı İngiltere, kangrene dönüşen yaraya neşter vurmak için kimyasal hadımı zorunlu hale getiriyor Sivil toplum kuruluşu Rape Crisis'ın verilerine göre İngiltere ve Galler'de her yıl yaklaşık 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşanıyor. Saldırıya maruz kalanların 2 bin 651'i ise 15 yaşından küçükler. Genel olarak ise kurbanların yüzde 42'si çocukluk döneminde de istismara maruz kalmış. 2018'de yayımlanan bu çarpıcı rapordaki veriler son yıllarda daha da armış durumda. İngiltere'de kangren olan bu yaraya neşter vurmaya hazırlanan Adalet bakanı Shabana Mahmood, cinsel suçlarla mücadelede radikal bir adım atmayı planlıyor: Cinsel suçlulara yönelik zorunlu kimyasal hadım etme. Bu girişim, özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlara karşı yargısal müdahaleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Theguardian.com'un haberine göre bu uygulama hapishanelerdeki aşırı kalabalığı hafifletme amacını da taşıyor. Böylece binlerce mahkûmun erken tahliyesine olanak tanıyacak. Hükümet, bu tedbiri 20 bölgede pilot olarak uygulamayı planlıyor.