İniş sonrası lastiği patladı

Anadolujet'in Kars'tan kalkış yapan ve saat 13.58'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde inişini gerçekleştiren TK7363 sefer sayılı Boeing737-800 uçağı, park yerine gitmek için 'taksi' yaptığı sırada sol iniş takımlarındaki iki lastikten biri patladı.

Bunun üzerine uçağın pilotu 'taksi' yapmayı durdururken önlem amaçlı olarak olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmayan uçakta bulunan 148 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi, sorunsuz şekilde uçaktan tahliye edildi. Uçak teknik bakım yapılması için hangara çekildi.