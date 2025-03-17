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Giriş Tarihi: 17.3.2025 11:07 Son Güncelleme: 17.3.2025 11:49

İnşaat çalışması sırasında özel anaokulunun bahçesini çökerttiler

İstanbul Güngören'de devam eden bir inşaat çalışmasının yan tarafındaki, zemin katında özel bir anaokulu bulunan 6 katlı binanın bahçesi çöktü. Binanın çeşitli yerinde çatlaklar oluştu. Yapılan inceleme sonucu binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnşaat çalışması sırasında özel anaokulunun bahçesini çökerttiler

Olay, gece sahur saatlerinde sabaha karşı 05.30 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Şinasi Sokak'ta devam eden inşaat çalışmasının yanındaki 6 katlı binanın bahçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple, binanın zemin katındaki anaokulunun bahçe olarak kullandığı kısımdan, inşaat alanına doğru toprak kayması meydana geldi. Anaokulunun bahçe kısmı tamamen çöktü, binada ise çatlaklar oluştu. Durumu fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarak ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin incelemelerinde, binanın tahliye edilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Bina sakinlerinden Fatih Gencal, "Belediye ekipleri, polis sabah saatlerinde geldi, baktılar, hepsi gittiler. Durumu görüyorsunuz kimse ilgilenmiyor. Şu şekilde bıraktılar gittiler. Hiç kimse, hiçbir şey yapmadı. Sabah ezandan sonra oldu. Deprem oluyor gibi hissettik. İlk başta babam aşağı indi. Anlattılar yapacaklarını, ama herkes gitti" şeklinde konuştu.

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İnşaat çalışması sırasında özel anaokulunun bahçesini çökerttiler
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