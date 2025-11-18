Şarköy’de inşaat işçisi 3.kattan düşerek öldü

Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesinde kardeşleri ile birlikte bir inşaatta çalışan Rüstem Midilli (54), akşam saatlerinde bastığı kalasın kırılması üzerine, 3.kattan aşağıya inşaat iskelesine çarpa çarpa yandaki evin bahçesine düşerek ağır bir şekilde yaralandı.112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rüstem Midilli, Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Midilli hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarmaya bilgi veren kardeşi İsa Midilli, akşam saatlerinde yapımı devam eden inşaatın 3.katında çalıştıklarını ifade ederek, "Ağabeyimin bastığı kalasın kırılması sonucu, bulunduğumuz 3.kattan aşağıya düştü" dedi.

Evli ve 4 çocuk babası olan talihsiz işçinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının hastane morgunda yaptığı incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekibi, inşaatın olduğu alanda inceleme yaptı. Olayla ilgili, inşaatın şantiye şefi, müteahhit ve çalışma anında bulunan işçilerin ifadelerinin alınacağı, inşaatta yeterli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığına dair soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirileceği öğrenildi.