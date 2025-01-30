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Giriş Tarihi: 30.1.2025 11:46 Son Güncelleme: 30.1.2025 11:54

İnşaatın 5. katından kafasına kalas düşen işçi öldü

İstanbul Silivri’de bir inşaatta, 5'inci kattan kafasına kalas düşen inşaat işçisi Burhan Özdağ hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnşaatın 5. katından kafasına kalas düşen işçi öldü

Olay 28 Ocak günü Yenimahalle Mahallesi Büyük Kültür Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katından düşen kalas, 19 yaşındaki Burhan Özdağ isimli işçinin kafasına geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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İnşaatın 5. katından kafasına kalas düşen işçi öldü
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