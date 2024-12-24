İnşaattan düşen iki kardeş ve kuzeninin ölümüne 22,5 yıl hapis istendi

Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde 2 Eylül'de 15 katlı inşaatın 13. katında dış cephe mantolama yapan işçilerinin bulunduğu iskelenin kırılması sonucu, zemine düşen Çetin Buru, ağabeyi Volkan Buru ve kuzeni Mertcan Buru hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi şüpheli Lütfi F., taşeron firma sahibi şüpheli Hamza Ç. ve Şantiye şefi şüpheli Ferhat Ş.'nin aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesi yer alan Mertcan Buru'nun babası Bayram Buru, olay tarihinde inşaatın dış cephe mantolama işini yapmak için işe başladıklarını, kendisi, oğlu Mertcan Buru yeğenleri Çetin Buru, Volkan Buru ve Özkan Akbulut'la birlikte binanın dış cephesinde bulunan asansörlü platform ile 15.kata kadar çıktıklarını söyledi. Saat 10.30 sıralarında 13.katta bulundukları sırada platformun iskelesinin gürültü ile birlikte uç kenarından kırılarak yan yattığını, bu kısımda bulunan Çetin Buru, Volkan Buru ile oğlu Mertcan Buru'nun aşağıya düştüklerini ifade eden Bayram Buru, kendisi ile Akbulut'un ise aynı platformun diğer tarafında bulunduğu için yaralanmadıklarını kaydetti.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI'

Bayram Buru, inşaatta çalışırken herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını belirterek, emniyet kemer sistemini takabilecekleri herhangi bir güvenlik halatının da bulunmadığını, kırılan platformun yaklaşık 5 gün önce inşaatın su tesisatında meydana gelen arızayı gidermek için tesisatçılar tarafından kullanıldığını ve bu esnada iskelenin kırılan bölümünün eğildiğini söyledi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER'

İddianamede müşteki olarak yer alan Özkan Akbulut da inşaatta çalışırken herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını, emniyet kemer sistemini takabilecekleri herhangi bir güvenlik halatının da bulunmadığını, olayın meydana gelmesinden 5 gün önce inşaat iskelesine su tesisatçıları tarafından hasar verildiğini ve iskelenin kırılan kısmının eğildiğini, kendilerine iskelenin bu şekilde kullanılabileceğinin bildirilmesi üzerine çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda işçilerin ölümlerinin, yüksekten düşme ile husulü mümkün, künt genel beden travmasına bağlı, boyun, omur, yüz, ekstremite kemik kırıkları ile karakterli, iç organ harabiyeti ve iç kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı. Bilirkişi raporunda ise inşaat alanında mevzuatta belirtilen tedbirlerin gereği gibi, eksiksiz alınması ve günümüz teknolojisinin gerekleri yerine getirilmesi halinde kazanın önlenebileceği anlatıldı.

FİRMA SAHİPLERİ ASLİ KUSURLU

İnşaat firmasının sahibi şüpheli Lütfi F., taşeron firma sahibi şüpheli Hamza Ç. ve Şantiye şefi şüpheli Ferhat Ş.'nin yerine getirmediği yükümlülüklerinin kaza olayının meydana gelmesinde temel etken unsur niteliğinde olduğu ve asli kusurlu oldukları kaydedildi. İş yeri sorumluları şüpheli Hilal A., Rasim Ç, Osman Y, Durak G. Hacı G. ve iş güvenliği uzmanı şüpheli Faruk A.'nın yerine getirmediği yükümlülüklerin kaza olayının meydana gelmesinde yan etken unsur niteliğinde olduğu ve tali kusurlu oldukları ifade edildi.

'HERHANGİ BİR DENETİM, GÖZETİM VE ONARIM OLMADI'

İddianamede iskelenin olay tarihinden yaklaşık 4-5 gün önce hasar aldığı ve bu haliyle herhangi bir denetim, gözetim ve esaslı bir onarım olmaksızın, işçilerin hasarlı iskeleyi kullanmalarına devam etmelerine sebep olunması sonucunda ölüm neticesinin meydana geldiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi raporlarında da kusur atfedilen şüphelilerin meydana gelen neticeyi ayrı ayrı olarak bulundukları konum ve inşaat şantiyesindeki sorumlulukları gereği öngörmelerine rağmen, gerekli önlemi almayarak, ölüm neticesinin meydana gelmesine sebebiyet verdikleri anlatıldı.