İnsanlığın ve hakikatin sesi Malcolm X

ABD'desüregelen ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle milyonlara önderlik eden siyahi Müslüman lider Malcolm X, şehadetinin 59. yıldönümünde dahi büyük bir hayranlıkla anılıyor.Nebraska'da 1925'te doğan Malcolm X Little'ın, henüz 4 yaşındayken evi ateşe verildi. Yaşamının her anında ırkçılığa maruz kalan Malcolm X, 21 yaşında hapse düştü. Hapishanede Nation of Islam (İslam Milleti) hareketiyle tanışan Malcolm X'in hayatı değişti. İslami araştırmalar yaparak geçirdiği cezaevi günleri bitince beyaz efendilerinin verdiği "Little" soyadını terk etti. Afrika'daki kayıp köklerine ithafen 'X' soyadını aldı. Malcolm X, etkili hitabeti, karizmatik yapısı sayesinde kitleleri etkilemeyi başardı. Verdiği konferanslar büyük ilgi çekerken hareketin önderi konumundaki Elijah Muhammed ile arası açıldı.Malcolm X, hac vazifesi için gittiği Kâbe'de her renkten insanın birlikte kardeşçe ibadet ettiğine şahit oldu. Hac dönüşü "El Hac Malik el Shabazz" adını kullanmaya başladı. Ancak Nation of Islam'ın Malcolm X'e tehditleri bitmedi. Bir gece yarısı evine bomba atıldı, tam 1 hafta sonra 21 Şubat 1965'te konferans verdiği kürsüde silahlı saldırıya uğradı. New York'ta Ferncliff mezarlığına defnedilen Malcolm X'in katili Thomas Hagan, 45 yıl hapis yatsa da azmettiricisi halen gizemini koruyor. Suikastı Nation of Islam üyelerinin düzenlediği, arkasında ise FBI'ın olduğu uzun süre tartışıldı. Malcolm X, Amerikalı bir Müslüman olarak hep sevildi.