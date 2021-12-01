Haberler Yaşam Haberleri İnstagram Yorum Silme Linki 2021 - Instagram’da Arkadaş Listesinin Yazdığı Yorumlar Nasıl Silinir?
Giriş Tarihi: 1.12.2021 14:05 Son Güncelleme: 1.12.2021 14:05

İnstagram Yorum Silme Linki 2021 - Instagram’da Arkadaş Listesinin Yazdığı Yorumlar Nasıl Silinir?

İnstagram Yorum Silme Linki 2021 - Instagram’da Arkadaş Listesinin Yazdığı Yorumlar Nasıl Silinir?

Instagram, dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformudur. 2012 yılında Mark Zuckerberg tarafından satın alınan sosyal ağ her geçen gün yeni özellikleri sayesinde kullanıcı sayısını arttırmayı başarmıştır. Fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra kullanıcılarına görüntülü konuşma ve sesli konuşma sağlayan Instagram ile ilgili bazı soru işaretleri akıllarda yer edinir. Attığı bir yorumu silmek isteyen kullanıcılar İnstagram yorum silme işlemini merak etmektedir. Instagram yorum nasıl silinir sorusunun cevabı ise bu noktada araştırılır. İnstagram yorum silme için izlenecek adımlara aşağıda yer verdik.

Türkiye ve dünya üzerinde en fazla kullanıcıya sahip olan Instagram, her geçen gün ise bu rakamı arttırmaktadır. Kullanıcılarına fotoğraf, video paylaşımının yanı sıra daha birçok hizmet sunan platformda etkileşimin en önemli nedeni yorumlaşmadır. Yanlış yazılan bir yorum anında ise Instagram yorum silme işlemi merak konusu olur. İnstagram'da yorum nasıl silinir sorusunun cevabı bu noktada merak konusu olurken, ayrıntılı bilgileri bu başlık altından okuyabilirsiniz. İşte, İnstagram yorum silme işlemi...

İNSTAGRAM YORUM SİLME

Instagram fotoğraf ve video paylaşım platformu olarak hizmete sunulmuştur. Ancak, geçen zaman ve kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda platforma birçok yenilik katılmıştır. Bu yeniliklerden başlıca olanları ise sesli konuşma ve görüntülü konuşma özelliğidir.

Instagram, hem fotoğraf paylaşmak hem de arkadaş çevreniz ile anlık iletişim kurabilmek için ideal bir uygulamadır. Instagram'da en yaygın kullanılan özelliklerden birisi de yorumlaşmadır. Platformdaki etkileşimin en önemli unsuru da yorumdur. Paylaştığınız fotoğrafın daha fazla kişiye erişmesi için o fotoğrafın fazla yorum alması gerekir.

Instagram'da yorum silme işlemi ise şöyle;

-Instagram'da yorum yaptığınız fotoğrafın altına gidin,

-Yaptığınız yorumu bulun ve sola doğru bir kere kaydırın,

-Kaydırdıktan sonra karşınıza yanıt verme ve kırmızı renkli silme işareti çıkacak. Buradan kırmızı renkli çöp kutusu simgesine tıklayarak eklemiş olduğunuz yorumu silebilirsiniz.

İnstagram hesabınızı silmek için instagram silme linkine tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM'DA NELER YAPILABİLİR?

Instagram, günümüzün en eğlenceli sosyal ağlarının başında yer alır. İstatistiklere göre, bu platformda en fazla kullanılan özellik hikaye (story) olarak dikkat çeker. Her gün milyonlarca story paylaşılırken, gönderi paylaşımı ise daha azdır.

Instagram'ın en eğlenceli yanlarından birisi de son gelen güncelleme ile 'reels' videoları olmuştur. Reels videoları oluşturarak birçok kişi renkli videolar oluşturmaktadır.

Instagram'da ayrıca sesli konuşma ve görüntülü konuşma da yapılabilmektedir. Mesajlar penceresinden dilediğiniz arkadaşınızın sohbet penceresini açarak sesli ya da görüntülü konuşabilirsiniz.

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İnstagram Yorum Silme Linki 2021 - Instagram’da Arkadaş Listesinin Yazdığı Yorumlar Nasıl Silinir?
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