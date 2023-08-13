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Giriş Tarihi: 13.8.2023 10:44

İnternette izlediği video canından ediyordu! Fatma K.: "Bir anda alevlerin içinde kaldım

Muş'ta sosyal medyada gördüğü videoyu evde deneyip, üzerine kolonya döküp, elindeki çakmağı ateşleyen Fatma K. (11) ağır yaralandı. Göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan Fatma K., "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm" dedi.

İnternette izlediği video canından ediyordu! Fatma K.: Bir anda alevlerin içinde kaldım

Malazgirt ilçesinde oturan öğrenci Fatma K., sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı da ateşledi. Bir anda saçları ve kıyafetleri alevler alan Fatma K., banyoya koşup, üzerine su döktü. Kendi kendini söndürmeye başaran Fatma K., daha sonra ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göğüs ve boyun bölgesinde 2'nci ve 3'üncü dereceden yanıklar oluşan Fatma K., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Fatma K., yaşadığı korku dolu anları anlattı.



'BİR ANDA ALEVLERİN İÇİNDE KALDIM'

Evde kimsenin olmadığını belirten Fatma K., "Sosyal medyada izlediğim ve ilgimi çeken kolonya yakma videosunu denemek istedim. Üzerime kolonya döküp, çakmağı çaktım. Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korkunç dakikalardı. Artık bu gibi denemeler yapmayacağım. Bunu kimse denemesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

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İnternette izlediği video canından ediyordu! Fatma K.: "Bir anda alevlerin içinde kaldım
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