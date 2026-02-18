İnternetten tanışıp evine davet ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emde.Çetin'i evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yunus Emre Çetin bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Ardından saldırgan kaçtı.

ARKADAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

İlhan Çobanoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları kontrol amaçlı eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Evde hareketsiz halde kanlar içerisinde bulunan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çobanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından yakınları tarafından teslim alınan cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü.

TUTUKLANDI

Yaşana gelişmenin ardından polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Yunus Emre Çetin olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı. Emniyette sorgusunda tam olarak cinayeti niye işlediğini anlatmayan Yunus Emre Çetin, "Aramızda kavga çıktı. Bana bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında bıçak yere düşünce ben aldım. Sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından katil zanlısı Yunus Emre Çetin çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.