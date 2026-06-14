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Giriş Tarihi: 14.06.2026 17:04

Interpol tarafından aranıyordu! Suç makinesi İstanbul’da yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Interpol tarafından aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüpheli R.A.’nın birçok suçtan arandığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Interpol tarafından aranıyordu! Suç makinesi İstanbul’da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından aranan R.A. (28) isimli şahıs 14 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İRAN ADLİ MAKAMLARINCA ARANIYORDU

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi. Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #İSTANBUL HAVALİMANI #INTERPOL

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Interpol tarafından aranıyordu! Suç makinesi İstanbul’da yakalandı
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