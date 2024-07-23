İntikam buluşması sonu oldu

İstanbul Avcılar'da bir teknede bıçaklandıktan sonra denize atılan Serdar Ala'nın (33) ölümüne ilişkin sır perdesi aralandı. Bir süre önce hapisten çıkan Ala'nın, cezaevine girmesinden sorumlu tuttuğu kişilerle teknede buluştuğu sırada silahını çektiği, ancak silah tutukluluk yapınca bıçaklanarak denize atıldığı ortaya çıktı.Olay geçen pazar saat 02.30 sıralarında Avcılar Ambarlı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Serdar Ala, hapse girmesinden sorumlu tuttuğu kişilerle sahilde restoran olarak kullanılan bir teknede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı.Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti. Onur Ö., Eray A. ve Hüseyin E. ile tartışmaya devam eden Ala, üzerinde bulunan tabancayı 3 kişiye doğrultup tetiği çekti, ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine yaşanan arbedede Eray A., Serdar Ala'yı bıçakladı. Onur Ö. ile Hüseyin E. ise yaralanan Ala'yı denize attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken, denizden yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırılan Ala, yaşamını yitirdi.Hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25, şüpheliler Onur Ö.'nün 10, Eray A.'nın 8, Hüseyin E.'nin ise 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Gözaltına alınan Onur Ö., Eray A. ve Hüseyin E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2 gün önce tahliye olan Serdar Ala'nın 6 ay önce de yine aynı kişilerle kavga ettiği öğrenildi. Ala'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivri'de toprağa verildi.