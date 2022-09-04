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Giriş Tarihi: 5.9.2022

İntikam cephaneliği

EMİR SOMER EMİR SOMER
İntikam cephaneliği
İSTANBUL Küçükçekmece'de bir site yönetimi ile kafe sahipleri arasında 18 Ağustos'ta yaşanan, 13 kişinin yaralandığı ve 23 kişinin tutuklandığı silahlı kavganın intikamını almaki isteyen iki kişi sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. S.T. ve E.T. isimli iki şüpheli, tehdit ettikleri bir kişiyi silahlı saldırıyla öldürme planı yaptı. Özel Harekât polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda iki kişinin adreslerinde, dört av tüfeği, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, mermi kemeri, 18 bıçak, bir çelik yelek, iki tabanca aparatı, üç bin 332 mermi, 190 boş kovan, 416 pompalı tüfek kartuşu, 10 şarjör ve bir el telsizi bulundu. Kasten öldürme suçundan dolayı aranan S.T. tutuklanırken, E.T. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İntikam cephaneliği
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