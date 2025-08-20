İntikam cinayetine müebbet ceza

KIRMIZI bültenle Interpol tarafından da 15 yıldır aranan suç örgütü lideri Ercan Yılmaz, Ermenistan'da yakalanarak elleri ve gözleri bağlı halde uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Ercan Yılmaz'ın 2010 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde Hasan Savaş'ı pusu kurup öldürdüğü ortaya çıktı. Savcılık, sanıkların telefon görüşmelerini, şüpheli araç hareketlerini ve kriminal incelemeleri dayanak göstererek olayın tesadüfi değil, tasarlanmış bir cinayet olduğuna dikkat çekti. İddianamede olayın intikam cinayeti olduğuna yer verildi. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ercan Yılmaz, Hasan Savaş'ı tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.