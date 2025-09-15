iOS 26 özellikleri neler, nasıl yüklenir? iOS 26 güncellemesi yayınlandı!

iOS 26 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 26, Apple'ın mobil işletim sisteminde bugüne kadar yapılan en kapsamlı tasarım dönüşümlerinden birine imza atıyor. Yeni "Liquid Glass" tasarım anlayışıyla birlikte menüler, simgeler, butonlar ve bildirimler, gerçek cam hissi veren şeffaf ve ışığı yansıtan bir yapıya kavuşuyor. Ortam ışığına göre renk değiştiren bu dinamik tasarım, sadece görsel bir yenilik sunmakla kalmıyor; kullanıcıya daha canlı, modern ve etkileşimli bir deneyim de sağlıyor.