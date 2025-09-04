iPhone 17 lansman tarihi 2025: Apple Event: Awe Dropping! iPhone 17 ne zaman çıkacak, ön sipariş belli oldu mu?

Apple tutkunlarının merakla beklediği an geldi: Şirket, eylül ayının başında gerçekleştireceği geleneksel lansman etkinliğini resmi olarak duyurdu. CEO Tim Cook, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez "Awe Dropping" temalı bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Teknoloji basını bu etkinliğin iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni Apple Watch modelleri, AirPods Pro 3 ve iOS 26 yazılımının da kabaca sahne alacağı bir platform olacağını söylüyor. Özellikle "Air" isimli ultra ince iPhone'un tanıtımı, Apple'ın tasarım yaklaşımında yeni bir dönemin habercisi olabilir. İşte, iPhone 17 lansman tarihi 2025: