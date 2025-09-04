iPhone 17 lansman tarihi 2025: Apple Event: Awe Dropping! iPhone 17 ne zaman çıkacak, ön sipariş belli oldu mu?

Apple tutkunlarının merakla beklediği an geldi: Şirket, eylül ayının başında gerçekleştireceği geleneksel lansman etkinliğini resmi olarak duyurdu. CEO Tim Cook, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez "Awe Dropping" temalı bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Teknoloji basını bu etkinliğin iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni Apple Watch modelleri, AirPods Pro 3 ve iOS 26 yazılımının da kabaca sahne alacağı bir platform olacağını söylüyor. Özellikle "Air" isimli ultra ince iPhone'un tanıtımı, Apple'ın tasarım yaklaşımında yeni bir dönemin habercisi olabilir. İşte, iPhone 17 lansman tarihi 2025:
Apple CEO'su Tim Cook, X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla "Awe Dropping" başlığındaki büyük Apple etkinliğinin 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşeceğini duyurdu.
iPhone 17 lansmanı olarak görülen bu etkinlikte beklenen yenilikler teknoloji tutkunlarının gündeminde.
iPhone 17 Air'in yalnızca 5,5 mm kalınlığında olmasıyla ultra ince form; Pro modellerde yeniden tasarlanmış bar stili kamera sistemi.
Standart modeller A19, Pro ve Pro Max ise A19 Pro işlemcilerle gelecek; Pro versiyonlarda yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemleri öne çıkıyor.
Pro modellerde üçlü 48 MP arka kameralar, iPhone 17'de ise geliştirilmiş ön kamera ve 120 Hz ProMotion ekran yer alacak.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre 9 Eylül günü tanıtılacak iPhone 17 serisinin 12 Eylül itibarıyla ön satış alması ve 19 Eylül itibarıyla genel satışa sunulması beklenenler arasında.