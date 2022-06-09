Haberler Yaşam Haberleri iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 9.6.2022 15:48 Son Güncelleme: 9.6.2022 15:50

iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

iPhone fiyatları güncel listesi ile bugün de piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yaptığını açıklamıştı. Yeni rakamlar adeta teknolojiseverleri şoke etti. Bu kapsamda "iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Tüm ürünlerde uygulanan zamlardan en çok dikkat çekeni telefon serilerinde uyguladığı artış oldu. Peki, Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? İşten detaylar ve fiyat listesindeki son durum...

iPhone fiyatları güncellendi. Döviz kurundaki hareketlilikle beraber bazı telefon markaları da ürünlerinde zam yapma kararı aldı. Bunlardan en çok dikkat çeken ise dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple ürünleri oldu. Öyle ki 13 serisinin pro modelinin 1 TB fiyatı 38 bin TL'yi aşkın ücretiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Bu noktada "iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel Apple iphone fiyatları ve detaylar...

iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

İPHONE FİYATLARI 2022 NE KADAR OLDU?

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 32.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 38.999 TL

1 TB - 41.799 TL

iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

iPhone 11 fiyatları

iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 14.999 TL,

128 GB modeli 15.999 TL,

iPhone SE 64 GB modeli 13.499 TL,

128 GB modeli 14.499 TL,

256 GB modeli 16.499 TL'ye satılacak.

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 18.999 TL

iPhone 12 Mini 128GB: 19.999 TL

iPhone 12 Mini 256GB: 21.999 TL

iPhone 12 64GB: 20.999 TL

iPhone 12 128B: 21.999 TL

iPhone 12 256GB: 23.999 TL

iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

İPHONE 11-12-13 FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Apple, dün akşam 20.00'de (Apple Worldwide Developer Conference -WWDC) Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi.

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Son zamla birlikte IPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı. En pahalı iPhone'un fiyatı 40 bin lirayı geçti. Apple'ın piyasadaki son iPhone serisi olan iPhone 13, bugün itibarıyla 20.999 TL başlangıç fiyatına ulaştı. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL olarak belirlendi. Öte yandan Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ile birçok ürüne daha zam yapıldığı görülüyor.

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iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?
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