iPhone fiyatları GÜNCEL - ZAMLI listesi: Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

iPhone fiyatları güncel listesi ile bugün de piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yaptığını açıklamıştı. Yeni rakamlar adeta teknolojiseverleri şoke etti. Bu kapsamda "iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Tüm ürünlerde uygulanan zamlardan en çok dikkat çekeni telefon serilerinde uyguladığı artış oldu. Peki, Apple iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? İşten detaylar ve fiyat listesindeki son durum...

iPhone fiyatları güncellendi. Döviz kurundaki hareketlilikle beraber bazı telefon markaları da ürünlerinde zam yapma kararı aldı. Bunlardan en çok dikkat çeken ise dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple ürünleri oldu. Öyle ki 13 serisinin pro modelinin 1 TB fiyatı 38 bin TL'yi aşkın ücretiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Bu noktada "iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel Apple iphone fiyatları ve detaylar...